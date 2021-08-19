Хаос в Кабуле был неизбежен, - Байден

Президент Джо Байден заявил в среду, что американские подразделения будут дислоцированы в Кабуле до тех пор, пока оттуда не эвакуируют всех граждан США, даже если военным придется остаться в контролируемой талибами столице Афганистана дольше, чем предполагалось.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", в своем первом интервью после того, как боевики Талибана захватили афганскую столицу, что привело к панике и бегству иностранцев и афганцев, помогавших западным военным, Байден заявил, что "хаос" в Кабуле был "неизбежен". Интервью вышло в эфире телеканала ABC News.

Президент Байден напомнил, что еще весной он заявил, что крайним сроком вывода военных подразделений США из Афганистана является 31 августа. Однако он допустил, что американские солдаты могут остаться в стране дольше, если это понадобится для того, чтобы эвакуировать оттуда всех американцев до единого.

"Если там будут оставаться американские граждане, мы останемся, чтобы всех вывезти", - сказал Байден.

Президент США не стал уточнять, на какой срок может затянуться американское военное присутствие в Афганистане.

Талибы в данный момент не мешают американским военным в процессе эвакуации людей из аэропорта Кабула. Однако боевики контролируют остальную территорию столицы, и, по сути, могут разрешать или запрещать въезд на территорию аэропорта, а иностранные военные сильно ограничены в передвижении за пределами контролируемого ими аэропорта.

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В интервью ABC News Байден заявил, что легкого выхода из создавшегося положения не было в принципе.

"Идея о том, что существовал какой-то способ выбраться из этого без хаоса - я не знаю, как это возможно", - сказал Байден.

Он добавил, что в настоящее время талибы помогают американским военным, с которыми они столько лет сражались - по крайней мере, помогая иностранным гражданам покинуть страну.

"Они сотрудничают, позволяют уехать американским гражданам, американскому персоналу, посольствам и так далее", - сказал глава Белого дома.

Тем не менее, "у нас есть сложности с вывозом тех, кто помогал нам, когда мы были там", - добавил Байден, очевидно, имея в виду афганцев, которые раньше работали вместе с американцами и военными из других стран, и теперь опасаются возмездия со стороны талибов.

Президент отверг критические замечания по поводу того, что эвакуация из Афганистана стала настоящим провалом его администрации.

"Это был простой выбор", - сказал Байден.

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Сославшись на почти мгновенный коллапс поддерживаемого Западом афганского правительства и афганских сил безопасности перед лицом наступающего Талибана, американский лидер уточнил, что он все так же убежден в необходимости продолжения вывода американских военных из страны.

На вопрос о том, какие чувства президент испытал в тот момент, когда в сети появились видео с паникующими афганцами, наводнившими кабульский аэропорт, и с людьми, которые забрались на военно-транспортный самолет и упали с него во время взлета, Джо Байден ответил, что в этот момент он рассуждал так: "Мы должны взять ситуацию под контроль, мы должны действовать быстрее. Мы должны действовать таким образом, чтобы мы могли взять под свой контроль аэропорт. И мы это сделали".

Как сообщалось 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.

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СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил эту информацию.

16 августа воздушное пространство над Кабулом закрылось для пролета любых гражданских самолетов, летать там может только военная авиация.

Как сообщалось, накануне украинский самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана. Между тем, по информации МИД, до 50 граждан Украины продолжают оставаться в Афганистане.