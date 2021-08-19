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Танки, "Грады", БМП и ЗРК: войска РФ разместили на Донбассе десятки единиц военной техники, - отчет ОБСЕ. ТАБЛИЦА

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Танки, "Грады", БМП и ЗРК: войска РФ разместили на Донбассе десятки единиц военной техники, - отчет ОБСЕ. ТАБЛИЦА
Войска РФ разместили в Луганской и Донецкой области "Грады", ЗРК, гаубицы и другое вооружение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в отчете спецмиссии ОБСЕ от 18 августа.

Так, миссия зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отвода в неподконтрольных правительству районах Донецкой области: 6 реактивных систем залпового огня (включая 3 предположительно РСЗО), 6 танков и 6 минометов на полигоне и возле него в зоне, где в соответствии с пунктом 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено.

Кроме того, за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения СММ зафиксировала 27 танков, 12 гаубиц, 6 противотанковых пушек, 1 миномет и 10 зенитных ракетных комплексов на двух полигонах в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской области.

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Танки, Грады, БМП и ЗРК: войска РФ разместили на Донбассе десятки единиц военной техники, - отчет ОБСЕ 01
Танки, Грады, БМП и ЗРК: войска РФ разместили на Донбассе десятки единиц военной техники, - отчет ОБСЕ 02

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Топ комментарии

  • Глеб123
    Танки, "Гради", БМП і ЗРК: війська РФ розмістили на Донбасі десятки одиниць військової техніки - Цензор.НЕТ 9958
  • AbOriginal_UA
    Главное, чтобы об этом не сообщили главкому, а то сильно расстроится - он щас занят декорациями совка......
  • Володимир Мілославський
    Все це повинно бути знищено. Афганістан показав, що треба стрєлять. Інакше - чемодан, аеропорт, взлєт на колєсє і - жмур
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