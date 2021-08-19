Новости • Борьба с коронавирусом

В штате Вашингтон обязали всех сотрудников школ, колледжей и университетов вакцинироваться от COVID-19

1 30421
В штате Вашингтон обязали всех сотрудников школ, колледжей и университетов вакцинироваться от COVID-19
В штате Вашингтон в США обязали всех сотрудников школ, колледжей и университетов пройти обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом объявил губернатор штата Джей Инсли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Правило об обязательной вакцинации коснулось всех учителей, сотрудников государственных и частных школ, а также всех сотрудников колледжей и университетов штата.

При этом губернатор Инсли объявил, что обязательную полную вакцинацию необходимо пройти до 18 октября. В противном случае все эти люди лишаться работы.

Кроме того, в офисе губернатора заявили, что ужесточили правила по борьбе с коронавирусом. Теперь все жители штата обязаны носить защитные маски. Это касается как тех, кто прошел вакцинацию, так и непривитых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Великобритании одобрили использование COVID-вакцины Moderna для детей с 12 лет

Напомним, что в США одобрили вакцинацию третьей дозой вакцины от коронавируса. Прививать людей начнут с сентября.

Также сообщалось, что в Сан-Франциско начали требовать доказательства вакцинации от коронавируса в ресторанах и спортзалах.

Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    У штаті Вашингтон зобов'язали всіх співробітників шкіл, коледжів та університетів вакцинуватися проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 2638
  • Підлога Маккартні
    Ты бы теплое с мягким не сравнивал бы: смертоносную натуральную оспу с обычным ОРВИ.
    Да и как ты объяснишь тогда, что мальчик с права не стал переносчиком оспы сидя с инфицированным, при чем без масочки, без антисептика и без социальной дистанции.
  • Речь Брежнева
    сколько мутаций оспы? каждые полгода вакцинировться? всего 2 прививки...первая тяжелая температура 39, вторая легкая без температуры...Аналогично корь...
    Поедешь в Африку работать тоже влепишь себе всякой фигни вредной для здоровья...поедешь в чумный район сделаешь и противочумную...
    Но нафига делать непроверенную херню срок действия которой ограничен месяцами...???
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости