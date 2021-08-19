"Сейчас ничего не планируем", - пресс-секретарь Кравчука об участии первого президента Украины в мероприятиях ко Дню Независимости
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Фокусу сообщила его пресс-секретарь Оксана Сибирцева.
"Сейчас ничего не планируем", — сказала она.
На вопрос о самочувствии первого президента, которому в первой половине лета сделали операцию на сердце и который с тех пор не появлялся на публике, Сибирцева ответить не смогла.
"Новостей, к сожалению, нет", — заявила Сибирцева.
Примечательно, что это уже не первое мероприятие, которое Кравчук может не посетить из-за состояния здоровья. Так, в июне он отсутствовал на торжественном заседании Верховной Рады по случаю 25-летия украинской Конституции.
Прежде первый глава государства стабильно присутствовал на парадах, приуроченных к годовщине независимости страны вместе с другими экс-президентами. День независимости 2020 года не стал исключением.
Напомним, что именно под председательством Кравчука Верховный Совет Украинской ССР 24 августа 1991 года приняла Акт провозглашения независимости Украины.
Следует отметить, что 12 августа спикер украинской команды переговорщиков в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24" заявлял, что возглавляющий ее Кравчук, вероятно, сможет вернуться к работе в ТКГ лишь через несколько месяцев или вовсе к концу года.
Главой делегации от Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу до конца 2021 года может остаться министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников. Об этом сообщил спикер украинской команды переговорщиков в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24".