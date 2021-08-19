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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 32 человека, зафиксированы 1 560 новых случаев заражения, 898 человек выздоровели

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 32 человека, зафиксированы 1 560 новых случаев заражения, 898 человек выздоровели
В Украине зафиксированы 1 560 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 19 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 18 августа 2021 в Украине зафиксированы 1 560 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 90, медработников - 35).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 32 человека, зафиксированы 1 560 новых случаев заражения, 898 человек выздоровели 02 госпитализированы - 665 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 32 человека, зафиксированы 1 560 новых случаев заражения, 898 человек выздоровели 02 летальных случаев - 32;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 32 человека, зафиксированы 1 560 новых случаев заражения, 898 человек выздоровели 02 выздоровели - 898 человек.

За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 32 человека, зафиксированы 1 560 новых случаев заражения, 898 человек выздоровели 02 методом ПЦР - 23 612 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 32 человека, зафиксированы 1 560 новых случаев заражения, 898 человек выздоровели 02 методом ИФА - 7 968 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 32 человека, зафиксированы 1 560 новых случаев заражения, 898 человек выздоровели 02 экспресс-тестами - 19 013 человек.

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За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 32 человека, зафиксированы 1 560 новых случаев заражения, 898 человек выздоровели 02 заболели - 2 270 226 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 32 человека, зафиксированы 1 560 новых случаев заражения, 898 человек выздоровели 02 выздоровели - 2 199 118 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 32 человека, зафиксированы 1 560 новых случаев заражения, 898 человек выздоровели 02 летальных случаев - 53 368;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 32 человека, зафиксированы 1 560 новых случаев заражения, 898 человек выздоровели 02 проведено ПЦР-тестов - 11 749 847.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (245), Харьковской (130), Одесской (105), Тернопольской (87) и Черновицкой (82) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 32 человека, зафиксированы 1 560 новых случаев заражения, 898 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 32 человека, зафиксированы 1 560 новых случаев заражения, 898 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 32 человека, зафиксированы 1 560 новых случаев заражения, 898 человек выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 32 человека, зафиксированы 1 560 новых случаев заражения, 898 человек выздоровели 14

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Топ комментарии

  • Иван Кравченко 507ed38e
    Статистика по заражениям -угрожающе нарастающая.Жаль молодых .Дельта бьет и по ним!
  • Підлога Маккартні
    Ну и сколько молодых умерло?
  • Павло Вільний 68791e8d
    Маски ніяк не впливають на поширення вірусних інфекцій. Це просто символ, що Ви прийняли умови гри під назвою ПЛАНдемія.
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