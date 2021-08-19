В Украине за сутки от COVID-19 умерли 32 человека, зафиксированы 1 560 новых случаев заражения, 898 человек выздоровели
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 18 августа 2021 в Украине зафиксированы 1 560 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 90, медработников - 35).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 665 человек;
летальных случаев - 32;
выздоровели - 898 человек.
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 23 612 человек,
методом ИФА - 7 968 человек,
экспресс-тестами - 19 013 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 270 226 человек;
выздоровели - 2 199 118 человек;
летальных случаев - 53 368;
проведено ПЦР-тестов - 11 749 847.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (245), Харьковской (130), Одесской (105), Тернопольской (87) и Черновицкой (82) областях", - рассказали в Минздраве.