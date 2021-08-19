Ушли в лес за ягодами: на Закарпатье пропали четверо малолетних детей. ФОТО
Об этом на своей странице в Facebook написал глава МВД Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера вечером на Закарпатье, вблизи села Порошковое Ужгородского района пропало четверо детей, которые пошли в лес собирать чернику.
Их жизнь под угрозой. Ночью температура в лесу опускалась до 9 градусов по Цельсию", - написал он.
Глава МВД отметил, что по тревоге были подняты силы полиции, спасателей и Национальной гвардии. Создан штаб по поиску детей.
К поискам привлечены, кроме правоохранителей, волонтеры из местных жителей. Используются служебные собаки и коптеры.
"Ищем: Николая - 6 лет, Людмилу - 5 лет, Машу - 7 лет, Даниэлу - 8 лет.
Николай - черноволосый, худощавий. Одет в сапоги, свитер черного цвета, черные спортивные штаны. Людмила - блондинка, худощавая. Одета в синее платье и сапожки. Маша - блондинка, худощавая. Одета в спортивки и сапожки. Даниэла - светловолосая, худощава. Одетая в черное платье и сапожки.
Всем, кому что-либо известно о судьбе четырех детей - срочно звоните 101 или 102!" - написал глава МВД.
Вместе с тем в ГСЧС отметили, что по состоянию на 7:00 19 августа поиски детей продолжаются. Всего к поисковым работам привлечено 61 человек и 7 единиц техники, 2 собаки, а именно: от ГСЧС- 11 человек и 2 единицы техники; от Нацполиции - 22, 4 единицы техники и 2 собаки; местное население - 20 человек; работники лесного хозяйства - 8 человек и 1 единица техники.