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Германия назначила Вальдерзее уполномоченным по транзиту газа через Украину

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Германия назначила Вальдерзее уполномоченным по транзиту газа через Украину
Немецкое правительство назначило уполномоченным по вопросам транзита газа Украиной Георга Вальдерзее. Он уже исполнял обязанности уполномоченного правительства ФРГ по вопросам транзита газа Украиной в 2019 году, когда проходили переговоры о продлении контракта о транзите.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

Министерство экономики и энергетики ФРГ заявило, что страна будет прилагать усилия ради "продолжения соглашения о транзите газа между Украиной и Россией на срок до десяти лет", чтобы обеспечить транзит после окончания действующего контракта, который истекает в конце 2024 года.

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Специальный уполномоченный будет действовать как посредник и консультант как для обеих сторон, так и в отношении Еврокомиссии, США и третьих государств, чтобы достичь продления контракта на транзит газа, что будет отвечать интересам всех сторон.

К его задачам будет относиться, в частности, выработка компромисса.

Этим назначением немецкое правительство выполняет обязательства по соглашению с США по урегулированию спора вокруг российского газопровода "Северный поток-2" . Георг Вальдерзее уже исполнял обязанности уполномоченного правительства ФРГ по вопросам транзита газа Украиной в 2019 году, когда проходили переговоры по продлению контракта о транзите.

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Должность уполномоченного создана в структуре министерства экономики и энергетики, однако он будет работать в тесном сотрудничестве с министерством иностранных дел.

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  • Дорогой Я
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    Вестник Стабильности
    @Vestnik_Stab
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    12 чСтрана тюремных сидельцев:

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  • Eispickel
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  • Eispickel
    Чё скулишь свинособака?
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