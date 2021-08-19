Украинский воин погиб сегодня в результате вражеского обстрела на Донбассе. Войска РФ били из 120-мм минометов и СПГ, - штаб ООС
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, вблизи Широкино противник открывал огонь из минометов 82-го калибра.
Возле Водяного, что на Приазовье, российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Неподалеку от Опытного враг вел огонь из минометов 120-го калибра.
"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 19 августа, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
В направлении Новоалександровки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия.
Возле Крымского противник обстрелял позиции ВСУ из минометов 120-го калибра.
Неподалеку от Нью-Йорка враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.
"В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.
В штабе подчеркнули, что на обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.
"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.