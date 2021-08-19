Сейчас дополнительные дозы COVID-вакцины не нужны, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения не видит необходимости в бустерных вакцинах против COVID-19, то есть в введении вспомогательных доз вакцины против коронавируса для усиления действия двух основных доз.

Об этом заявили главная научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, которую спросили о необходимости бустерных доз для повышения защиты от болезни на пресс-конференции, и старший советник ВОЗ Брюс Ейлвард, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Мы абсолютно уверены, что сегодняшние данные не указывают на то, что бустеры необходимы", - заявила Сваминатан.

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Сваминатан добавила, что необходимы дальнейшие исследования.

Брюс Ейлвард, имея в виду ревакцинацию, которая применяется в странах с высоким уровнем доходов, сказал репортерам: "Вакцин достаточно во всем мире, но они не попадают в нужные места в нужном порядке". По его словам, наиболее уязвимых во всем мире следует полностью вакцинировать до введения бустеров полностью вакцинированы.

ВОЗ сделала это заявление незадолго до того, как правительство США объявило о планах делать бустерные прививки широко доступными для всех американцев, начиная с 20 сентября.