Сейчас дополнительные дозы COVID-вакцины не нужны, - ВОЗ
Об этом заявили главная научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, которую спросили о необходимости бустерных доз для повышения защиты от болезни на пресс-конференции, и старший советник ВОЗ Брюс Ейлвард, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Мы абсолютно уверены, что сегодняшние данные не указывают на то, что бустеры необходимы", - заявила Сваминатан.
Сваминатан добавила, что необходимы дальнейшие исследования.
Брюс Ейлвард, имея в виду ревакцинацию, которая применяется в странах с высоким уровнем доходов, сказал репортерам: "Вакцин достаточно во всем мире, но они не попадают в нужные места в нужном порядке". По его словам, наиболее уязвимых во всем мире следует полностью вакцинировать до введения бустеров полностью вакцинированы.
ВОЗ сделала это заявление незадолго до того, как правительство США объявило о планах делать бустерные прививки широко доступными для всех американцев, начиная с 20 сентября.