За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 120 004 человека, всего - 4 914 255, - Минздрав
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В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 2 908 748 человек.
Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.
"120 004 человека вакцинированы против COVID-19 за сутки 18 августа 2021. Первую дозу получили 62 714 человек, полностью иммунизированы - 57 290 человек.
В течение суток работали: 843 мобильные бригады, 2 745 пунктов вакцинации, 326 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привиты 4 914 255 человек, из них получили одну дозу - 4 914 253 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 908 748 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 7 823 001 прививка", - рассказали в Минздраве.