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МВФ приостанавливает финпомощь Афганистану

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МВФ приостанавливает финпомощь Афганистану
Международный валютный фонд приостановил доступ Афганистана к ресурсам МВФ, включая около 440 миллионов долларов новых валютных резервов, из-за отсутствия ясности в отношении правительства страны после того, как талибы захватили контроль над Кабулом.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"В настоящее время в международном сообществе отсутствует ясность в отношении признания правительства в Афганистане, вследствие чего страна не может получить доступ к СДР или другим ресурсам МВФ", - сказал представитель МВФ в заявлении, отправленном по электронной почте.

Заявление МВФ было сделано на фоне давления со стороны Казначейства США, которое владеет контрольной долей в Фонде, чтобы гарантировать, что доля Афганистана в распределении резервов специальных прав заимствования, запланированных на понедельник, не попадет в руки Талибана.

МВФ должен в понедельник завершить распределение CДР на 650 миллиардов долларов - обменной единицы фонда, основанной на долларах, евро, иенах, фунтах стерлингов и юанях - своим 190 странам-членам пропорционально их долям участия в Фонде.

Увеличение резервов направлено на укрепление балансов более бедных стран, которые серьезно пострадали от пандемии коронавируса.

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Топ комментарии

  • fg cbn
    Насчёт ситуации в Афганистане. Очевидно, что путинские бандиты облизываются на то, чтобы договориться о сотрудничестве со своими братьями по разуму из "Талибана". Очевидно, что ранее путинские гопники тайно спонсировали "Талибан", просто из желания нагадить США и всему цивилизованному миру. Поэтому никак нельзя говорить, что "США и западная коалиция не смогли бороться против кучки партизан-моджахедов". Нет, они боролись против мирового терроризма, а именно: афганских моджахедов и нынешних кремлёвских бандитов, которые имеют сейчас возможность вкладывать в спонсирование различных террористов и экстремистов по миру сотни миллионов и даже миллиарды нефтегазовых долларов, благо, что бюджет страны России путинской ОПГ уже давно используется как собственный общак. Всё это ради желания нагадить цивилизованному миру, которому российские правители испытывают многовековую, концептуальную зависть. И вот сейчас на них обрушились баснословные деньги благодаря удачной внешнеэкономической конъюнктуры. Конечно, в силу своей многовековой хамоватой сущности они не могут не воспользоваться этим подарком судьбы, чтобы в очередной раз попытаться показать по-петушачьи истерично Кузькину мать цивилизованному миру. Поэтому я утверждаю, что нынешние кремлёвские правители - это гибридный "Талибан", оккупировавший своим зловонием северную часть Евразии. И человечеству к ним надо относиться так же нетерпимо как к южному "Талибану"
  • Сергей Яковлев e7f4e3fd
    А чем они их отдавать думали?или это подарок такой
  • Підлога Маккартні
    Предлагаю перенаправить этот денежный поток в Украину!!! Нам нужнее!!!
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