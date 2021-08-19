РФ милитаризирует Крым. Он выглядит, как авианосец, а не жемчужина украинской земли у моря. Нужно ежедневно бить в колокола, - Зеленский

Инициатива "Крымская платформа" будет охватывать все важнейшие проблемы полуострова, прежде всего гуманитарные и вопросы безопасности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам из Крыма, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

По словам главы государства, идеология "Крымской платформы" заключается в том, чтобы каждую тему делать острой и актуальной не только в украинском обществе, но и на мировом уровне. В частности затронуты вопросы милитаризации Крыма в целом.

"Пока Крым выглядит, как авианосец. Пока это не та жемчужина украинской земли у моря. Сегодня это милитаризованный полуостров, и выглядит это, как авианосец Российской Федерации с ежедневным увеличением вооружения, уменьшением коренного населения, уменьшением привлекательности - естественной, экологической, туристической, любой", - отметил президент.

"Что можно сделать? Нужно ежедневно бить в колокола. Считаю, что до появления "Крымской платформы" не было того колокола. Есть люди, которые хотят возвращения Крыма, но покажите, пожалуйста, куда им бить и кто это будет делать ежедневно, кроме сообщений в Фейсбуке: "Наш Крым жаль, но ничего, мы вернемся", - добавил он.

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Зеленский отметил, что на саммит "Крымской платформы" прибудет около 40 иностранных делегаций. Президент подчеркнул важность участия представителей других государств в открытии "Крымской платформы". Однако, по его словам, эта площадка будет действовать ежедневно.

"На сегодня "Крымская платформа" - это первая единая институциональная площадка, которая будет работать не раз в год, а ежедневно в офисе "Крымской платформы", - сообщил глава государства.

Кроме этого, Зеленский считает, что в отношении России должна продолжаться санкционная политика пока не будет происходить деоккупация украинских территорий. Украина обращается к странам, которые своими санкциями действительно влияют на российский бизнес, недвижимость или счета за рубежом.

"В целом санкции должны бить по рукам тех людей, которые забирают что-то чужое ... Такие государства, как США, Германия, Франция, Великобритания, которые могут своими санкциями реально, решительно действовать против тех или иных чиновников РФ и временных чиновников в Крыму, у которых есть что-то за границей. Мы с ними прорабатываем, чтобы они внедряли такие санкции. Такая санкционная политика действенная", - подчеркнул глава государства.