Инфляционное таргетирование за шесть лет показало свою эффективность, – глава НБУ Шевченко

Спустя шесть лет после введения инфляционного таргетирования можно утверждать, что стратегия, выбранная Национальным банком Украины, полностью себя оправдала.

Об этом во время круглого стола с участием представителей правительства и парламента, международных партнеров и ведущих экономических экспертов заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

"18 августа 2015 года Национальный банк ввел монетарный режим инфляционного таргетирования, главные принципы которого - приоритетность достижения и поддержания ценовой стабильности, независимости и прозрачности в проведении монетарной политики. Эти шесть лет доказали, что ориентир НБУ именно на низкую и стабильную инфляцию, а не на фиксированный валютный курс - эффективнее", - написал Шевченко.

По его данным, колебания инфляции до введения инфляционного таргетирования и после красноречиво говорят в пользу выбранного подхода. Из положительных изменений в экономике глава НБУ назвал: удешевление кредитов и рост кредитования, уменьшение уязвимости экономики к кризисам за счет гибкого курсообразования, сокращение долларизации депозитов с 47% до 35%, а также достижение рекордного максимума международных резервов - более 29 млрд долларов США на начало 2021 года.

На сдерживание инфляционных процессов положительное влияние оказало также повышение учетной ставки, недавно проведенное НБУ. Несмотря на то, что общие объемы Quantity easing (программы количественного смягчения) в мире, по данным МВФ, уже составили около $10 трлн, и ведущие центробанки продолжают выкуп активов, такие действия для Украины пока остаются недостижимы.

"Повышение учетной ставки и сворачивание антикризисных инструментов позволит сохранить контроль за инфляционными процессами, а значит - и возможность финансирования в гривне по доступной цене и на длительные сроки. Реализуя монетарную политику, мы принимаем решение не только, как реагировать на текущие вызовы, а на долгосрочные тенденции", - отметил глава НБУ.

Напомним, недавно финансовый комитет Верховной Рады отметил, что за год руководства Кириллом Шевченко Национальным банком доля неработающих кредитов в банковском секторе значительно снизилась.