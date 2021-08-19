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Туркменистан предоставляет свое воздушное пространство для эвакуации граждан из Афганистана, - МИД страны

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Туркменистан предоставляет свое воздушное пространство для эвакуации граждан из Афганистана, - МИД страны
Туркменистан разрешил использовать свое воздушное пространство зарубежным самолетам для эвакуации граждан из Афганистана.

 Об этом сообщила в четверг пресс-служба МИД Туркменистана, информирует Цензор.НЕТ.

"Как известно, в настоящее время ряд стран приступили к эвакуации своих граждан, находящихся в Афганистане. В этой связи, Туркменистан, выполняя международные обязательства, в том числе и вытекающие из норм международного гуманитарного права, предоставляет свое воздушное пространство для перевозки вышеуказанной категории лиц воздушными судами иностранных государств", -следует из сообщения пресс-службы МИД Туркменистана.

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Топ комментарии

  • Alex K 8d0b77c0
    дуже змістовний коментар)
  • Valeriy Koniukhovskiy
    Талібан прийде, порядок наведе....
  • Дилетант Дилетантов
    все равно возьмутся
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