Новости • Захват власти в Афганистане

Ситуация в аэропорту Кабула напряженная, но стабильная, - Пентагон

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Ситуация в аэропорту Кабула напряженная, но стабильная, - Пентагон
Ситуация в аэропорту Кабула "напряженная, но стабильная". США готовы реагировать на потенциальные угрозы.

Об этом на брифинге заявил начальник штаба Вооруженных сил США генерал Марк Милли, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, существуют угрозы, за которыми пристально следят. Он добавил, что в любой момент появления угрозы, США моментально и без каких-либо колебаний будут принимать военные меры.

"Вокруг аэропорта еще есть опасная ситуация. Однако Штаты работают над тем, чтобы люди могли безопасно попасть в аэропорт", - сказал он.

Как сообщалось, 18 августа талибы предупредительными выстрелами отгоняли людей от аэропорта Кабула.

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Топ комментарии

  • Sergii Ustim
    Для нас, каким боком? США вложились за 20 лет не слабо финансово, людей потеряли, а теперь еще и несут репутационные потери. Это как влезть в драку между двумя алкашами, и получить нож в спину от одного из них. Но все это бесследно не пройдет, можем наблюдать очередной "выворот" событийной ветки истории. И тот кто сегодня празднует победу, завтра будет валяться в пыли...
  • Sergii Ustim
    Да ладно Вам, больше думайте о себе, своей семье, своей Стране. А Афганцы там как то сами разберутся, трудно им помочь, особенно советами.
  • fg cbn
    Насчёт ситуации в Афганистане. Очевидно, что путинские бандиты облизываются на то, чтобы договориться о сотрудничестве со своими братьями по разуму из "Талибана". Очевидно, что ранее путинские гопники тайно спонсировали "Талибан", просто из желания нагадить США и всему цивилизованному миру. Поэтому никак нельзя говорить, что "США и западная коалиция не смогли бороться против кучки партизан-моджахедов". Нет, они боролись против мирового терроризма, а именно: афганских моджахедов и нынешних кремлёвских бандитов, которые имеют сейчас возможность вкладывать в спонсирование различных террористов и экстремистов по миру сотни миллионов и даже миллиарды нефтегазовых долларов, благо, что бюджет страны России путинской ОПГ уже давно используется как собственный общак. Всё это ради желания нагадить цивилизованному миру, к которому российские правители испытывают многовековую, концептуальную зависть. И вот сейчас на них обрушились баснословные деньги благодаря удачной внешнеэкономической конъюнктуре. Конечно, в силу своей многовековой хамоватой сущности они не могут не воспользоваться этим подарком судьбы, чтобы в очередной раз попытаться показать по-петушачьи истерично Кузькину мать цивилизованному миру. Поэтому я утверждаю, что нынешние кремлёвские правители - это гибридный "Талибан", оккупировавший своим зловонием северную часть Евразии. И человечеству к ним надо относиться так же нетерпимо как к южному "Талибану"
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