Зеленский наградил Магучих орденом княгини Ольги
Соответсвующий указ обнародован на сайте Президента Украины, передает Цензор.НЕТ.
Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля провел встречу с украинскими спортсменами – победителями и призерами XXXII летних Олимпийских игр в Токио и их тренерами. Зеленский наградил государственными наградами украинских спортсменов, которые выиграли медали на Олимпиаде-2020 в Токио, а также их тренеров.
Среди награждённых спортсменов была и Ярослава Магучих, которая на Олимпиаде-2020 завоевала "бронзу" в прыжках в высоту. Магучих вручили орден княгини Ольги III степени.
Далее приводим полный список награжденных на языке оригинала:
Нагородити орденом "За заслуги" І ступеня
БЕЛЕНЮКА Жана Венсановича — чемпіона з боротьби греко-римської
ГОРУНУ Станіслава Миколайовича — бронзового призера з карате
ХИЖНЯКА Олександра Олександровича — срібного призера з боксу
Нагородити орденом "За заслуги" ІІ ступеня
ОМЕЛЬЧУКА Олега Петровича — бронзового призера зі стрільби кульової
РОМАНЧУКА Михайла Михайловича — срібного та бронзового призера з плавання
Нагородити орденом "За заслуги" ІІІ ступеня
НАСІБОВА Парвіза Пашу огли — срібного призера з боротьби греко-римської
РЕЙЗЛІНА Ігоря Дмитровича — бронзового призера з фехтування
Нагородити орденом княгині Ольги І ступеня
СТАРІКОВУ Олену Вікторівну — срібну призерку з велосипедного спорту (спринт)
Нагородити орденом княгині Ольги ІІ ступеня
БІЛОДІД Дар’ю Геннадіївну — бронзову призерку з дзюдо
ТЕРЛЮГУ Анжеліку Володимирівну — срібну призерку з карате
Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня
АЛЕКСІЇВУ Владиславу Антонівну — бронзову призерку з плавання артистичного
АЛЕКСІЇВУ Марину Антонівну — бронзову призерку з плавання артистичного
КОЛЯДЕНКО Ірину Володимирівну — бронзову призерку з боротьби вільної
ЛУЗАН Людмилу Володимирівну — срібну та бронзову призерку з веслування на каное
МАГУЧІХ Ярославу Олексіївну — бронзову призерку з легкої атлетики
РЕЗНІК Катерину Олександрівну — бронзову призерку з плавання артистичного
САВЧУК Анастасію Геннадіївну — дворазову бронзову призерку з плавання артистичного (дует)
СВІТОЛІНУ Еліну Михайлівну — бронзову призерку з тенісу
СИДОРЕНКО Ксенію Володимирівну — бронзову призерку з плавання артистичного
ФЄДІНУ Марту Вадимівну — дворазову бронзову призерку з плавання артистичного (дует)
ЧЕРКАСОВУ Аллу Костянтинівну — бронзову призерку з боротьби вільної
ЧЕТВЕРІКОВУ Анастасію Андріївну — срібну призерку з веслування на каное
ШИНКАРЕНКО Аліну Віталіївну — бронзову призерку з плавання артистичного
ЯХНО Єлизавету Сергіївну — бронзову призерку з плавання артистичного
Присвоїти почесне звання
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ УКРАЇНИ"
КОСТЕВИЧ Олені Дмитрівні — бронзовій призерці зі стрільби кульової
За значний особистий внесок у розвиток олімпійського руху, підготовку спортсменів міжнародного класу, забезпечення високих спортивних результатів національною олімпійською збірною командою України на ХХХІІ літніх Олімпійських іграх:
Нагородити орденом "За заслуги" ІІ ступеня
МАЦАПУРУ Миколу Івановича — тренера Лузан Людмили Володимирівни
ХИЖНЯКА Олександра Олександровича — тренера Хижняка Олександра Олександровича
ЧЕРЕДІНОВА Ігоря Борисовича — тренера Костевич Олени Дмитрівни
ЧЕРТКОВА Євгенія Олександровича — тренера Насібова Парвіза Паші огли
Нагородити орденом "За заслуги" IІІ ступеня
БІЛОДІДА Геннадія Григоровича — тренера Білодід Дар’ї Геннадіївни
КАМІНСЬКОГО Олександра Борисовича — тренера Омельчука Олега Петровича
КИСЕЛИЦЮ Віталія Олександровича — тренера Беленюка Жана Венсановича
ЛОЇВСЬКОГО Леоніда Миколайовича — головного тренера національної збірної команди України з боксу
МЕЛЬНИКА Олексія Олексійовича — тренера Черкасової Алли Костянтинівни
НАГОРНОГО Петра Борисовича — тренера Романчука Михайла Михайловича
НІКУЛІНА Антона Володимировича — тренера Горуни Станіслава Миколайовича
РЕЙЗЛІНА Дмитра Ігоровича — тренера Рейзліна Ігоря Дмитровича
САЛЄЄВА Миколу Леонтійовича — тренера Насібова Парвіза Паші огли
ТОНКОШКУРА Олександра Олександровича — головного тренера національної збірної команди України з карате
ШАЦЬКИХ Володимира Володимировича — головного тренера національної збірної команди України з боротьби греко-римської
Нагородити орденом княгині Ольги І ступеня
САІДОВУ Світлану Бурханівну — головного тренера національної збірної команди України з плавання артистичного
Нагородити орденом княгині Ольги ІІ ступеня
ЧЕРЕДІНОВУ Світлану Віталіївну — тренера Костевич Олени Дмитрівни
Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня
ЗАЙЦЕВУ Олесю Володимирівну — старшого тренера національної збірної команди України з плавання артистичного
КУЗНЄЦОВУ Світлану Олегівну — тренера Білодід Дар’ї Геннадіївни
МЕЖЕНІНУ Валерію Олександрівну — тренера Резнік Катерини Олександрівни
Присвоїти почесне звання
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ УКРАЇНИ"
БАТОМУНКОЄВУ Сергію Агвановичу — тренерові Лузан Людмили Володимирівни
БОЛІБРУХУ Євгену Михайловичу — тренерові Старікової Олени Вікторівни
БОНДАРЮ Сергію Павловичу — тренерові Омельчука Олега Петровича
ГРЕБЕННІКОВІЙ Ірині Вікторівні — тренерові Яхно Єлизавети Сергіївни
КОЗЕНКУ Руслану Володимировичу — тренерові Коляденко Ірини Володимирівни
ЛІСОВУ Максиму Веніаміновичу — тренерові Рейзліна Ігоря Дмитровича
СТЕПАНОВІЙ Тетяні Володимирівні — тренерові Магучіх Ярослави Олексіївни
ТЕЛІЦИНУ Сергію Миколайовичу — тренерові Старікової Олени Вікторівни
УТКІНУ Володимиру Ігоревичу — тренерові Шинкаренко Аліни Віталіївни
ФІЛІМІ Михайлу Юрійовичу — тренерові Світоліної Еліни Михайлівни
ЦЕХОВЛІСУ Василю Яковичу — тренерові Четверікової Анастасії Андріївни
ЧЕБАНУ Юрію Володимировичу — тренерові Четверікової Анастасії Андріївни
ЯРЕМЕНКУ Володимиру Васильовичу — тренерові Коляденко Ірини Володимирівни.
Напомним, украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является военнослужащим ВСУ, а Ласицкене – капитаном ВС РФ.
Сама Магучих заявила, что не отрицает войну между Украиной и РФ, а в фото с Ласицкене не было выражением какой-либо политической позиции.