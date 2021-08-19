Украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму даже те, кто с "октябрятским значком" в душе, - Зеленский

Украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму, потому что с Украиной в Крым вернется жизнь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью крымским журналистам перед запуском Крымской платформы, которое публикует НВ.

Отвечая на вопрос "Как отвоевать мозги людей?" , президен сказал, что в Крыму "это вопрос территории".

"Что касается именно Крыма, то я считаю, что это именно вопрос территории. Да, информационно с крымчанами давно работала Российская Федерация: и паспортизация, и телевизор; и люди, которые приезжали. Я помню еще с "Квартала" — из звезд мы были единственные украинские. Однако местные жители все равно не считали себя русскими, говорили, что они — крымчане. Тогда как российские звезды всегда говорили: "Очень приятно у вас быть в Крыму"", - сказал Зеленский.

Поэтому, по словам главы государства, ситуация с ментальным возвращением такова: "Мне кажется, что они поняли, что произошло, увидели, что будет в Крыму без Украины. В целом люди хотят видеть что-то хорошее в будущем. Поэтому никаких ментальных изменений, я уверен, не надо будет проводить".

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"Украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму. С радостью, поверьте мне. Даже те, кто в душе с "октябрятским значком", кто его где-то спрятал, — и они все равно будут радоваться. Потому что с Украиной в Крым вернется жизнь", - добавил Зеленский.