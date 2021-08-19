Для освобождения крымских политзаключенных нужны прямые переговоры с Путиным, - Зеленский
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
По его словам, благодаря работе украинского омбудсмена сформированы списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц, однако для продвижения в данном вопросе необходимы переговоры непосредственно с президентом РФ Владимиром Путиным.
Зеленский отметил, что Россия связывает вопрос политзаключенных из Крыма с оккупацией полуострова, которой она не признает.
"Для них они не политзаключенные ... Мы можем говорить об обмене, и мы говорим, и мы готовили списки. Но они отделяют списки тех, кто находится в ОРДЛО, и списки наших ребят, которые находятся в Крыму или на территории России", - сказал он.
"На сегодня, кроме прямых переговоров с президентом России в отношении крымских заключенных, я другого выхода не вижу", - подчеркнул глава государства и добавил, что во время всех своих встреч с мировыми лидерами всегда поднимает вопрос заключенных крымчан.
"Президент РФ сегодня может спокойно вернуть нам наших пленных, даже если он не считает, что они политзаключенные. Мы готовы и к обменам, и к любым шагам, чтобы вернуть наших крымчан ", - резюмировал Зеленский.