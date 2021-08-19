Зеленский и Байден встретятся 31 августа. Предусмотрен расширенный формат и переговоры тет-а-тет, - Кулеба. ВИДЕО
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В связи с расширением элементов программы визита встреча глав государств Украины и США, президентов Байдена и Зеленского состоится 31 августа", - сказал Кулеба.
Предусмотрен расширенный формат, а также встреча тет-а-тет.
Министр указал, что о переносе даты встречи договорились в частности из-за того, что формат встречи президентов был расширен, и теперь будет предусматривать не только встречу делегаций, но и встречу в формате с глазу на глаз.
По его словам, глава украинского государства начнет визит в США по приглашению президента США 30 августа и посетит не только столицу государства Вашингтон, но и штат Калифорния.
"Повестка дня будет включать ряд важных мероприятий в Вашингтоне и штате Калифорния. Это две базовые точки для визита президента. Ни один президент Украины до этого не залетал так далеко в Соединенных Штатах, никогда не посещал другое побережье США на Тихом океане, хотя именно в штате Калифорния сосредоточены самые большие IТ-компании, высокотехнологическая космическая индустрия и это именно то, в чем у Украины есть сильные козыри", - отметил он.
Кулеба добавил, что президент посетит штат Калифорния, чтобы создать новые возможности для взаимодействия США и Украины в этих сферах и привлечения новых американских инвестиций в украинскую экономику.