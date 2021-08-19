Зеленский и Байден встретятся 31 августа. Предусмотрен расширенный формат и переговоры тет-а-тет, - Кулеба. ВИДЕО

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена в Вашингтоне состоится 31 августа.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"В связи с расширением элементов программы визита встреча глав государств Украины и США, президентов Байдена и Зеленского состоится 31 августа", - сказал Кулеба.

Предусмотрен расширенный формат, а также встреча тет-а-тет.

Министр указал, что о переносе даты встречи договорились в частности из-за того, что формат встречи президентов был расширен, и теперь будет предусматривать не только встречу делегаций, но и встречу в формате с глазу на глаз.

По его словам, глава украинского государства начнет визит в США по приглашению президента США 30 августа и посетит не только столицу государства Вашингтон, но и штат Калифорния.

"Повестка дня будет включать ряд важных мероприятий в Вашингтоне и штате Калифорния. Это две базовые точки для визита президента. Ни один президент Украины до этого не залетал так далеко в Соединенных Штатах, никогда не посещал другое побережье США на Тихом океане, хотя именно в штате Калифорния сосредоточены самые большие IТ-компании, высокотехнологическая космическая индустрия и это именно то, в чем у Украины есть сильные козыри", - отметил он.

Кулеба добавил, что президент посетит штат Калифорния, чтобы создать новые возможности для взаимодействия США и Украины в этих сферах и привлечения новых американских инвестиций в украинскую экономику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время встречи Байден и Зеленский обсудят вопросы политики, безопасности и экономики, - Кулеба