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На открытие "Крымской платформы" приедут 14 глав государств, всего будет 44 иностранные делегации, - Кулеба

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На открытие "Крымской платформы" приедут 14 глав государств, всего будет 44 иностранные делегации, - Кулеба
На учредительном саммите Крымской платформы будут присутствовать 14 глав государств, всего на нем будут присутствовать делегации 44 государств и международных организаций.

Об этом сообщил сегодня на онлайн-брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"23 августа основателями Крымской платформы станут 44 государства и международных организаций. Это 14 глав государств, правительств и ЕС. На уровне президентов будут представлены Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Словения, Финляндия", - сказал Кулеба.

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По словам Кулебы, на уровне премьер-министров будут представлены: Румыния, Грузия, Хорватия, Швеция.

Два государства будут представлены на уровне глав парламентов: Швейцария, Чехия.

Четырнадцать государств будут представлены на уровне министров иностранных дел: Турция, Франция, Германия, Испания, Италия, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Люксембург, Ирландия, Дания, Болгария, Черногория, Северная Македония.

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Топ комментарии

  • Kare Resa
    В 2021 году в Москву на парад Победы приехал только один единственный иностранный лидер - глава Таджикистана.
    В саммите Крымской платформы примут участие уже 44 страны. На лицо антипутинская коалиция. Цивилизованный мир вместе с Украиной.
    Россия вместе с Путинном оказалась в изоляции. Такого в Кремле не ожидали. Полный провал внешней политики Кремля, неспособность существовать в современном мире. Скоро Россия, как государство перестанет существовать. И никто этого не заметит, не станет горевать, все с облегчением вздохнут.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    не смотря на многих скептиков,я считаю такую платформу очень важной,ясно что собрание всех этих людей не приведет к деоккупации нашего полуострова,но это покажет фашистской россии,Украине и всему миру,сколько друзей есть у нашей страны...нужно постоянно напоминать что Крым это Украина и мы не перестанем за него бороться.
  • Andry Asmodeus
    кацапы заметаются 100%. потому что это не обсе, не оон и не какие-то левые организации с кучей кацапских - официальных - кротов. а что-то новое и вообще инициатор Украина, а это удар под дых дедушке.
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