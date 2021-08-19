На открытие "Крымской платформы" приедут 14 глав государств, всего будет 44 иностранные делегации, - Кулеба
Об этом сообщил сегодня на онлайн-брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"23 августа основателями Крымской платформы станут 44 государства и международных организаций. Это 14 глав государств, правительств и ЕС. На уровне президентов будут представлены Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Словения, Финляндия", - сказал Кулеба.
По словам Кулебы, на уровне премьер-министров будут представлены: Румыния, Грузия, Хорватия, Швеция.
Два государства будут представлены на уровне глав парламентов: Швейцария, Чехия.
Четырнадцать государств будут представлены на уровне министров иностранных дел: Турция, Франция, Германия, Испания, Италия, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Люксембург, Ирландия, Дания, Болгария, Черногория, Северная Македония.