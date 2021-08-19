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Возле границы с Румынией нашли тело застреленного пограничника, - Черновицкий погранотряд

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Возле границы с Румынией нашли тело застреленного пограничника, - Черновицкий погранотряд
Сегодня возле границы с Румынией нашли тело застреленного пограничника. Открыто уголовное производство, идет следствие.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал спикер Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко, передает Цензор.НЕТ.

Тело пограничника нашли с огнестрельным ранением, до того он находился на дежурстве.

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"Да, произошла неприятная ситуация. Нашли тело пограничника. Продолжаются следственные действия", - сообщил спикер Черновицкого пограничного отряда.

Погибшему было 24 года. Обстоятельства этого случая выясняют правоохранители.

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Топ комментарии

  • Mykola Vovk
    Неприятная ситуация???
  • игорь полковник
    Отношения к сослуживцам говорит в одной фразе! Произошла неприятная ситуация.Разве это не трагедия в погран отряде ,убит Пограничник?
  • ьля
    почему один? емнип, непосредственно на границе нет одиночных нарядов, кроме оператора тех.средств и нарядов в пунктах пропуска?
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