Возле границы с Румынией нашли тело застреленного пограничника, - Черновицкий погранотряд

Сегодня возле границы с Румынией нашли тело застреленного пограничника. Открыто уголовное производство, идет следствие.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал спикер Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко, передает Цензор.НЕТ.

Тело пограничника нашли с огнестрельным ранением, до того он находился на дежурстве.

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"Да, произошла неприятная ситуация. Нашли тело пограничника. Продолжаются следственные действия", - сообщил спикер Черновицкого пограничного отряда.

Погибшему было 24 года. Обстоятельства этого случая выясняют правоохранители.