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События в Афганистане пока не повлияли на осуществление визита Зеленского в США, - Кулеба

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События в Афганистане пока не повлияли на осуществление визита Зеленского в США, - Кулеба
События в Афганистане, последовавшие за выводом иностранного военного контингента из этой страны, не изменили планов визита президента Украины Владимира Зеленского в США, в частности, посещения столицы Вашингтона и штата Калифорния.

Об этом сегодня на онлайн-брифинге сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"То, что происходит в Афганистане сейчас, может повлиять на все. Но по состоянию на сейчас у нас нет никаких индикаторов о том, что эти события каким-то образом негативно влияют на подготовку и осуществление визита президента Украины в Соединенные Штаты", - сказал Кулеба.

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  • Підлога Маккартні
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