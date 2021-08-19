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Офицеры ФСБ РФ Демченко и Картавцев пытались завербовать сотрудника СБУ: интересовала информация о Запорожской АЭС. ВИДЕО

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Служба безопасности Украины установила личности двух сотрудников ФСБ, которые специализируются на подрывной деятельности против Украины. Злоумышленники пытались завербовать офицера СБУ.

По имеющимся данным, российская спецслужба хотела получить информатора именно из числа сотрудников СБУ в Запорожской области. Это обусловлено тем, что, кроме секретных документов украинской спецслужбы, ФСБ интересовала также информация о Запорожской атомной электростанции, сообщается на сайте СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне решили завербовать сотрудника СБУ через давление на его отца, который во время посещения РФ в личных делах был задержан сотрудниками ФСБ. Впрочем, несмотря на шантаж и угрозы, а также обещания денежного вознаграждения со стороны ФСБ, сотрудник украинской спецслужбы остался верен присяге и категорически отказался от сотрудничества со спецслужбой страны-агрессора", - отмечается в сообщении.

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"Установлены кадровые офицеры ФСБ РФ, которые непосредственно реализовывали операцию по вербовке сотрудника СБУ. Это - Алексей Демченко и Дмитрий Картавцев", - акцентировали в СБУ.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводило Главное управление внутренней безопасности СБУ в сотрудничестве с Запорожской специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере Южного региона.

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Топ комментарии

  • Mykhailo Stepanov
    и вот накуя ездить в принципе в московию, да еще если у тебя сын в спецслужбе работает? Зачем подставлять всех? Какая такая важная причина?
  • KharkovCity
    думаю, что такой факт нужно придать как можно большей огласке, в том числе и в ООН, что бы весь мир обратил на это пристальное внимание на террористов из расейского ФСБ.
  • taddyboy Harper
    А зачем? У ФСБ тут есть свой человек которого Аваков сделал командиром охраны стратегических обьектов- Коротких (малюта,боцман).
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