Секретарь Совбеза РФ Патрушев заявил, что Украину ждет сценарий Афганистана и "распад"

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Украина может повторить сценарий Афганистана.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Известиям".

По мнению секретаря Совбеза РФ, Вашингтон продолжает приводить к власти лояльных к нему лиц, а также "накачивает" Украину ненужным самим американцам вооружением.

Кроме того, Патрушев отметил, что свергнутой власти в Кабуле не помог статус основного союзника США вне НАТО. То же самое, по его мнению, ожидает и Украину, поскольку "страна идет к распаду".

"Но спасло ли свергнутый проамериканский режим в Кабуле то, что Афганистан имел статус основного союзника США вне НАТО? Похожая ситуация ожидает и сторонников американского выбора на Украине, где к власти способны прийти неонацисты, страна идет к распаду, а Белый дом в определенный момент и не вспомнит о своих киевских сторонниках", - сказал Патрушев.

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Как сообщалось 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.

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СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил эту информацию.

16 августа воздушное пространство над Кабулом закрылось для пролета любых гражданских самолетов, летать там может только военная авиация.

Как сообщалось, накануне украинский самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана. Между тем, по информации МИД, до 50 граждан Украины продолжают оставаться в Афганистане.