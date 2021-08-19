12 человек погибли за последние дни в районе аэропорта Кабула, - Sky news

До 12 человек погибли с воскресенья у международного аэропорта Кабула, через который продолжается эвакуация из Афганистана иностранцев и некоторых афганцев.

Об этом телеканалу Sky news заявили представители движения "Талибан", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Причиной смертей стали огнестрельные раны или давка.

Талибы требуют от граждан, у которых нет правильных документов, покинуть территорию аэропорта.

Sky news отмечает, что в районе аэропорта отмечалась серьезная напряженность в связи с попытками людей, боящихся власти талибов, бежать из страны. Утром в четверг поступала информация о выстрелах вблизи толпы, также были слышны взрывы.

Ранее в августе движение "Талибан" взяло под контроль территорию Афганистана, в том числе Кабул. В этой ситуации многие иностранцы и афганцы стремятся покинуть территорию страны через кабульский международный аэропорт. США и некоторые их союзники обеспечивают безопасность аэропорта и организовывают эвакуацию людей.

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