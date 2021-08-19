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12 человек погибли за последние дни в районе аэропорта Кабула, - Sky news

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12 человек погибли за последние дни в районе аэропорта Кабула, - Sky news
До 12 человек погибли с воскресенья у международного аэропорта Кабула, через который продолжается эвакуация из Афганистана иностранцев и некоторых афганцев.

Об этом телеканалу Sky news заявили представители движения "Талибан", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Причиной смертей стали огнестрельные раны или давка.

Талибы требуют от граждан, у которых нет правильных документов, покинуть территорию аэропорта.

Sky news отмечает, что в районе аэропорта отмечалась серьезная напряженность в связи с попытками людей, боящихся власти талибов, бежать из страны. Утром в четверг поступала информация о выстрелах вблизи толпы, также были слышны взрывы.

Ранее в августе движение "Талибан" взяло под контроль территорию Афганистана, в том числе Кабул. В этой ситуации многие иностранцы и афганцы стремятся покинуть территорию страны через кабульский международный аэропорт. США и некоторые их союзники обеспечивают безопасность аэропорта и организовывают эвакуацию людей.

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Топ комментарии

  • fg cbn
    Насчёт ситуации в Афганистане. Очевидно, что путинские бандиты облизываются на то, чтобы договориться о сотрудничестве со своими братьями по разуму из "Талибана". Очевидно, что ранее путинские гопники тайно спонсировали "Талибан", просто из желания нагадить США и всему цивилизованному миру. Поэтому никак нельзя говорить, что "США и западная коалиция не смогли бороться против кучки партизан-моджахедов". Нет, они боролись против мирового терроризма, а именно: афганских моджахедов и нынешних кремлёвских бандитов, которые имеют сейчас возможность вкладывать в спонсирование различных террористов и экстремистов по миру сотни миллионов и даже миллиарды нефтегазовых долларов, благо, что бюджет страны России путинской ОПГ уже давно используется как собственный общак. Всё это ради желания нагадить цивилизованному миру, к которому российские правители испытывают многовековую, концептуальную зависть. И вот сейчас на них обрушились баснословные деньги благодаря удачной внешнеэкономической конъюнктуре. Конечно, в силу своей многовековой хамоватой сущности они не могут не воспользоваться этим подарком судьбы, чтобы в очередной раз попытаться показать по-петушачьи истерично Кузькину мать цивилизованному миру. Поэтому я утверждаю, что нынешние кремлёвские правители - это гибридный "Талибан", оккупировавший своим зловонием северную часть Евразии. И человечеству к ним надо относиться так же нетерпимо как к южному "Талибану".
  • Підлога Маккартні
    Вот жеж Трампу больше заняться нечем 12 человек погибли за последние дни в районе аэропорта Кабула, - Sky news - Цензор.НЕТ 6839
  • Дилетант Дилетантов
    это демократия и свобода слова 12 человек погибли за последние дни в районе аэропорта Кабула, - Sky news - Цензор.НЕТ 6358
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