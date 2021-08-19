Подозреваемого во взяточничестве Товмасяна уволили с поста главы Харьковского облсовета

Харьковский областной совет на внеочередной сессии в четверг проголосовал за увольнение его главы Артура Товмасяна в связи с досрочным прекращением полномочий.

В поддержку такого решения проголосовали 88 депутатов, против - пятеро, воздержался один депутат, не голосовали двое, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По предложению первого заместителя главы областного совета Альберта Кононенко, голосование проводилось в режиме тайного электронного голосования.

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Перед голосованием Товмасян заявил о том, что не будет принимать в нем участие в связи с конфликтом интересов.

Как сообщалось, 17 августа Товмасян, подозреваемый в получении неправомерной выгоды (ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины), написал заявление о сложении полномочий главы Харьковского областного совета. Вместе с тем он отметил, что по-прежнему не признает себя виновным и намерен доказать это в суде.

Ранее, 22 июля детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали замглавы Харьковского облсовета Андрея Малыша и его сообщника-адвоката при получении 350 тыс. грн - последней части из взятки в 1 млн 50 тыс. грн. За эту сумму фигуранты обещали оставить в должности директора коммунального предприятия. Тогда же ряд местных телеграм-каналов сообщил, что задержан и глава облсовета Товмасян.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения заместителю главы облсовета и его сообщнику в виде содержания под стражей, установив залоги в сумме 4,75 млн. грн и 713,7 тыс. грн соответственно.

26 июля Товмасян опроверг информацию о своем задержании, однако подтвердил, что детективы НАБУ проводили обыски как в помещениях облсовета, так и у него дома.

4 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) объявили Товмасяну о подозрении по ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

В тот же на внеочередном заседании фракции "Слуга народа" в Харьковском облсовете было принято решение об исключении Товмасяна и инициировании проведения внеочередной сессии.

5 августа Высший антикоррупционный суд избрал Товмасян меру пресечения в виде залога в сумме 2 млн 996 тыс.400 грн.