Причастная к группировке наемников РФ гражданка задержана на блокпосту на Луганщине, - штаб ООС

Гвардейцы из состава Объединенных сил на одном из блокпостов Луганщины задержали человека, который обоснованно подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Осуществляя обязательную проверку документов при перемещении через блокпост, гвардейцы ограничили передвижение 32-летней гражданки, жительницы одного из сел Луганщины. Проверка с помощью базы данных подтвердила, что она подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям.

Гражданка 1989 года рождения задержана и доставлена в местный отдел полиции. Ей инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ст.260 Уголовного кодекса Украины - "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

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