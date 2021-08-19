Новости • Агрессия России против Украины

Причастная к группировке наемников РФ гражданка задержана на блокпосту на Луганщине, - штаб ООС

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Причастная к группировке наемников РФ гражданка задержана на блокпосту на Луганщине, - штаб ООС
Гвардейцы из состава Объединенных сил на одном из блокпостов Луганщины задержали человека, который обоснованно подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Осуществляя обязательную проверку документов при перемещении через блокпост, гвардейцы ограничили передвижение 32-летней гражданки, жительницы одного из сел Луганщины. Проверка с помощью базы данных подтвердила, что она подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям.

Гражданка 1989 года рождения задержана и доставлена в местный отдел полиции. Ей инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ст.260 Уголовного кодекса Украины - "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

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Топ комментарии

  • Green sheet
    Да там через одного причастные к бандгруппировкам ходоки через КПП. Почти у каждой бл*** или сын или муж воюет против Украины.
  • Хм e927b159
    Наверно к фошиздам за жратвой и социальной помощью ехала, руцкий мир не кормит.
  • олег иванов 9d1a2ffb
    Угу..Старший сын воюет против Украины,а младший поступает вне конкурса в украинский ВУЗ.Но оба одинаково ненавидят Украину.
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