Пудрик и Куницын курируют программу по контрабанде в Офисе Президента, - Плинский

Офису Президента хорошо известно о ситуации с масштабной контрабандой на таможне. Более того, происходящее там - согласованный властью алгоритм работы.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук журналист Евгений Плинский, информирует Цензор.НЕТ.

"В комментариях к моим постам многие спрашивают, почему в последнее время я так мало пишу о таможне. Мол, там идет невиданный беспредел, прет чернуха, а контрабанда зашкаливает. Мол, даже при Калетнике так не чудили. При этом все молчат! Подтверждаю на все 100%. Чернуха прет, от Одессы до Львова и таки да, все об этом молчат. Но кому и что говорить, если все то, что сегодня "прет" - не хаотичный процесс, а полностью согласованный властью алгоритм работы", - отмечает журналист.

Он приводит яркий пример: одному очень известному таможеннику разрешили воровать и строить схемы только потому, что с украденного он делится на программы ОП по реабилитации воинов АТО.

"Правда хороший аргумент? И да, говорят что речь идет о Денисе Пудрике и его тесте Сергее Куницыне, который, лоббируя схемы зятя, стер на Банковой все ковры и дверные ручки. Говорить и "бить в набат" о схемах можно тогда, когда есть шанс реакции на это. Когда верхи не ведают, что творят низы. Когда власти это надо. А когда низы работают строго в рамках спущенной "программы", то чьей реакции на информацию ждать?И в каком виде?", - задается вопросом журналист.

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"История с санкциями против "Премиум пакета" и Александра Акста, которые голосом Данилова ввели, а указом президента не ввели - тоже хороший пример. В этих условиях, нахваливаемый всеми Рябикин, на глазах превратился в свадебного генерала. Правда с правом "своей маленькой игры", которую он успешно и ведет. Например в понятном ему "Борисполе". Очевидно, что ценой этого права стало молчаливое "одобрямс" на игру тех, кто и определил его победителем в прозрачном конкурсе на Главу таможни", - пишет Плинский.

По его словам, кто-то ставит начальников таможен из числа СБУшников времен Демчины, кому-то, как Коле Тищенко на Закарпатье, досталась квота на замов, кто-то взял в аренду целую таможню, как например во Львове.

"А в Киеве, где царит хаос и бардак, чья-то невидимая рука определила кассиром Вячеслава Ващука. Даже Арахамия, как представитель власти, сегодня имеет право на "маленький свечной заводик". Именно по его квоте первым заместителем Рябикину вот-вот поставят друга Давида Александра Щуцкого. Естественно все через прозрачный конкурс. Ставят Щуцкого с прицелом на замену Рябикину, который конкурс на главу хоть и выиграл, но пока не назначен", - добавляет он.

"А что там СБУ, МВД, ДБР и прочие "блюстители?" - спросите вы. Об их роли в контрабандных играх отлично сказал в интервью Даниил Гетманцев: "Без их прямого участия схематоз сегодня невозможен." А возможна ли игра в контрабанду силовиков вне вертикали власти, тут уже отвечу я. Нет, невозможна. В итоге, спустя два года активной борьбы против меда, власть утомилась и сменила стратегию. "Застенчивый завхоз-ворюга из 2-го дома Старсобеса" уже давно перестал стесняться воровать, стал устойчив к критике и даже готов защищать свое право. Так о чем писать?" - резюмировал журналист.