Рожкова опровергает сообщения СМИ о проигрыше апелляции по делу о выговоре: Все прямо наоборот

Шестой Апелляционный суд, ссылаясь на процессуальные нормы судопроизводства, отказался рассматривать апелляционную жалобу Национального банка о признании противоправным решения Совета Нацбанка о вынесении выговора и выражении недоверия Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу. После этого Киевский Апелляционный суд отказал НБУ в удовлетворении соответсвующей апелляционной жалобы.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова, информирует Цензор.НЕТ.

"С большим удивлением прочитала в СМИ о проигрыше в Шестом Апелляционном суде по делу о выговоре, который вынес мне и Дмитрию Сологубу Совет НБУ. Почему с удивлением? Очень просто: я ВНИМАТЕЛЬНО читала решение Шестого Апелляционного Суда, и суть его в совершенно другом. Шестой Апелляционный Суд, ссылаясь на нормы и процессуальные нормы судопроизводства, принял решение, что он не может рассматривать это дело, и поэтому отказался рассматривать его по существу. Но, учитывая, что в соответствии с Конституцией каждый гражданин имеет право на защиту, Шестой Апелляционный суд определил, что это дело находится в компетенции другого суда, а именно Киевского Апелляционного", - пишет Рожкова.

По ее словам, уже после этого Киевский Апелляционный суд принял постановление, которым отказал НБУ в удовлетворении апелляционной жалобы, оставив решение первой инстанции (Соломенского районного суда) без изменений.

"Другими словами, мы не проиграли в Шестом Апелляционном суде. Шестой Апелляционный суд отказался рассматривать это дело по существу и передал его в Киевский Апелляционный, в котором решение в нашу пользу в качестве истцов осталось без изменений. Не только Суд первой инстанции признал незаконным выговор, вынесенный Советом НБУ, - но и вторая инстанция (апелляция) подтвердила незаконность этого решения. Решение Киевского апелляционного суда вступило в силу с момента объявления, с 12.08.2021", - подчеркивает она.

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"Я не понимаю, как так получилось, что украинские СМИ одновременно вышли с одинаковыми, и, главное, не совсем корректными тезисами. Я считаю, что в данном конкретном случае тезис "проиграла в суде" не соответствует действительности. Тем более не соответствуют действительности утверждения, что "суд признал выговор законным", потому что все прямо наоборот. Я обращаюсь к медиа, редакторам и авторам, и прошу всех, кто разобрался в ситуации, обратить на это внимание и привести заголовки и тексты в соответствие фактам", - резюмировала Рожкова.