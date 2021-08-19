Россия и Китай будут расширять свое присутствие в Афганистане, - Боррель

Евросоюз не должен позволить России и Китаю распространить свое влияние на Афганистан.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в видеовыступлении на слушаниях в комитетах Европарламента по иностранным делам и по развитию, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы, конечно, не можем позволить китайцам и русским взять контроль над ситуацией (в Афганистане)", - сказал глава дипломатии ЕС.

По его словам, ЕС пора развивать дипломатические возможности вместе с союзниками, со странами-единомышленницами - Великобританией и США.

"Мы должны действовать в условиях геополитических последствий с учетом того, что происходит и произойдет. Китай уже признал "Талибан", Россия также сделает это. Они не закроют свои посольства - наоборот, будут расширять свое присутствие. И это изменит геополитический баланс влияния", - отметил Боррель.

Он признал провал операции международных сил в Афганистане, в ходе которой при огромных вложенных ресурсах, когда США тратили $300 млн в день в течение последних 20 лет, достигнут "крайне скромный" результат.

"У нас была возможность обсудить эту проблематику с министрами иностранных дел (ЕС 17 августа. - Ред.). Мы попытались провести общий анализ ситуации, обменялись взглядами, что касается позиции Европейского союза в этой новой политической реальности в Кабуле", - сообщил глава европейской дипломатии.

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По его словам, было бы предпочтительно, чтобы в результате переговоров в будущее афганское правительство вошли представители предыдущих властей. Но он признал, что испытывает скептицизм относительно такой возможности.

"Даже если мы ее поддержим, думаю, она маловероятна", - констатировал Боррель.