За сутки в Киеве выявили 245 больных COVID-19. Летальных случаев нет, - Кличко. КАРТА

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 245 больных коронавирусом. Летальных случаев от вируса нет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

"245 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Летальных случаев от вируса не зарегистрированы. Всего с начала пандемии в Киеве от коронавируса умерли 5264 человека. На сегодняшк=ний день подтверждено 221 828 случаев заболевания", - сообщил Кличко.

Так, заболели 137 женщин в возрасте от 19 до 85 лет и 94 мужчины в возрасте от 19 до 80 лет, а также 5 девочек в возрасте от 4 до 15 лет и 9 мальчиков от 10 месяцев до 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 63 больных коронавирусом, а также 19 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

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Выздоровели прошедшие сутки 187 человек. В общем коронавирус преодолели 214 393 жителя столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 77, в Святошинском - 51 и в Дарницком районе - 36 случаев", - отметил Кличко.