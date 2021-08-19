В Украине стартовала образовательная платформа Edufy: 1-2 сентября пройдет 24-часовой международный форум "Из пустоты в изобилие"

В Украине стартовал проект Edufy - это мировая образовательная инновационная платформа основанная Андреасом Тиссеном, международным коучем и тренером с опытом 29 лет работы.

На Edufy представлен контент на трёх языках от известных спикеров и экспертов, которые обучают современным навыкам, передает Цензор.НЕТ.

Главным событием от Edufy станет международный глобальный Форум "Из пустоты в изобилие". В нем примут участие, также украинские известные тренера, коучи и инфлюенсеры.

Мероприятие состоится онлайн и оффлайн 1 сентября в 15:24 (по Киеву).

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Цель Форума - трансформация в реальном времени 5 сфер жизни каждого участника: бизнес, отношения, личностный рост, здоровье, осознанность.

"Это будут 24 часа качественного контента нон-стоп от 24 спикеров с мировым именем.Также будет зафиксирован Рекорд в Книге Гиннеса. Трансляция события будет по всему миру с переводом на три языка и сурдопереводом", - рассказали организаторы.

Среди спикеров: Андреас Тиссен, Аллан Пиз, Ицхак Пинтосевич, Ник Вуйчич, Кэролайн Лив, Лена Адамова, Андрей Шатырко, Радислав Гандапас, Джон Максвелл, Светлана Спивакова, Наталия Самойленко, Андреас Бур, Бауржан Касымбегерабаев, Дмитрий Васильев и другие.

"Вы переживете на Форуме судьбоносные темы от более чем 50-ти спикеров, кастинг-шоу восходящих экспертов "BE A GENIUS", познавательные панельные дискуссии с экспертами мирового уровня, презентацию инновационных технологий в образовательном секторе, насыщенный интерактив и качественный нетворкинг в оффлайн и онлайн пространстве, заряд энергией от популярных звезд шоу-бизнеса и ди-джеев, розыгрыш мега-призов на сумму 50 000$, ток-шоу с самым известным ведущим Украины", - анонсировали организаторы.

Зарегистрироваться можно по ссылке: fullnessforum.edufy.zone.