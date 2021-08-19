Декларация "Крымской платформы" будет открыта для подписания другими странами. Работаем над привлечением новых участников, - Кулеба
6167
Декларация учредительного саммита "Крымской платформы", который пройдет 23 августа, будет открыта для подписания другими странами.
Об этом сообщил сегодня на онлайн-брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Декларация, которую примут по результатам саммита "Крымской платформы", будет открыта для подписания другими государствами. Мы будем работать над привлечением новых стран к нашему формату и их количество в дальнейшем будет расти", - сказал Кулеба.