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Еврокомиссия признала украинские цифровые Covid-сертификаты, - Шмыгаль

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Еврокомиссия признала украинские цифровые Covid-сертификаты, - Шмыгаль
Сегодня, 19 августа, Еврокомиссия приняла решение о взаимном признании цифровых Covid-сертификатов, выданных Украиной и ЕС.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Данный документ могут получить в "Дії" те украинцы, которые прошли полный курс вакцинации.

"Украинский цифровой Covid-сертификат позволяет свободно путешествовать в Европейский союз и отныне признается для предъявления внутри стран ЕС. Решение Европейской комиссии свидетельствует о высоком доверии к Украине, а также делает путешествия украинцев в Европу доступными", - добавил Шмыгаль. 

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Топ комментарии

  • Александр Романов 0166afe8
    В ДИЕ нет сертификата о вакцинации!!!
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    Впервые в истории медицины вы можете передать болезнь которой у вас нету - человеку который от нее вакцинирован и даже имея Ковид-сертификат !!! Еврокомиссия признала украинские Covid-сертификаты, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2772 Короче - если вы и заболеете после полной вакцинации - то вы переболеете в легкой форме, а если не в легкой - то по крайней мере вы не умрете, ну а если и умрете - то будете выглядеть в гробу как живой !!!
  • Bogdan_
    это шмыга такое заявила, а европейскую бумажку почитать можно?
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