Сертификат главы ГФС Мельника на знание украинского языка отсутствует в госреестре

В настоящее время в реестре государственных сертификатов отсутствует сертификат о владении государственным языком главы ГФС Вадима Мельника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответсвующий реестр.

Как известно, такой сертификат необходим чиновникам и госслужащим для занятия должностей в государственном аппарате. В то же время Мельник не только занимает должность главы ГФС, но и претендует на должность главы Бюро экономической безопасности.

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