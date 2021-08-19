Сертификат главы ГФС Мельника на знание украинского языка отсутствует в госреестре
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В настоящее время в реестре государственных сертификатов отсутствует сертификат о владении государственным языком главы ГФС Вадима Мельника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответсвующий реестр.
Как известно, такой сертификат необходим чиновникам и госслужащим для занятия должностей в государственном аппарате. В то же время Мельник не только занимает должность главы ГФС, но и претендует на должность главы Бюро экономической безопасности.