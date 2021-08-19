Острикова о конкурсе на должность главы БЭБ: Процедура не вызывает доверия, в результате чего еще одна реформа может стать провальной

Конкурс на руководителя Бюро экономической безопасности (БЭБ) является одной из топ новостей в экономических изданиях, однако доверия к конкурсному отбору все меньше, а следовательно и надежд на его эффективность тоже.

Об этом на своей странице в Facebook написала экс-нардеп Татьяна Острикова, информирует Цензор.НЕТ.

"Конкурс на руководителя Бюро экономической безопасности (БЭБ) является одной из топ новостей в экономических изданиях.

В основном пишут о том, кто в финале и кто же из трех финалистов в конце концов возглавит этот орган. На мой взгляд, основной вопрос не это. Есть ли доверие у нас, как у бизнеса, лидеров мнений, экспертов, общественности к процессу конкурсного отбора и его результатам?

Не буду обсуждать персоналии, тем более с двумя из трех финалистов я лично знакома. Лучше озвучу несколько причин, почему на мой взгляд конкурсная процедура не вызывает доверия, в результате чего, еще одна реформа рискует стать провальной, а орган - очередным силовым или наследником налоговой милиции", - написала она.

По словам Остриковой, сами конкурсы и порядок их проведения за последние 3-4 года дискредитированы: "Здесь и пример с конкурсами на руководителей таможенной и налоговой служб, как при предыдущей власти, так и при нынешней. Конкурсы превратились в инструмент имитации состязательности, когда победитель назначен наперед, а комиссия получили ц/у относительно этого победителя.

В 2019 году заранее было известно, что победят Верланов и Нефедов, в 2021 - что в конкурсе на Председателя ГТСУ победит Рябикин. И думаю, так со всеми конкурсами на должности категории "А". Что-то пошло не так, и это что-то или надо менять, или отказаться от конкурсов и перейти к прямым назначениям. Тогда хоть будет политическая ответственность правительства или определенного министра за назначение на должности в подконтрольные им государственные органы".

Второй причиной, почему конкурс на БЭБ не вызывает доверия, Острикова назвала закон об этом самом БЭБ, а именно статья о порядке формирования комиссии.

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"В законопроекте о финансовой полиции, который мы с коллегами написали и подали в 2016 году и который во многом скопирован в законе о БЭБ, в состав конкурсной комиссии предлагалось включить:

-представителей адвокатуры, которые защищают добродетельный бизнес и заинтересованы в выборе честного и справедливого руководителя БЭБ;

- представителей общественных организаций и бизнес-ассоциаций;

- представителей международных организаций, осуществляющих противодействие легализации "грязных" денег - FATF и OLAF. Как Вы понимаете, эти люди не стали бы потакать "победе" любого кандидата, о котором их "попросили". Помню сколько тогда замечаний поступило от всех правоохранительных органов!)

Что же в конце концов вошло в статью о конкурсной комиссии в законе о БЭБ:

- СНБО (читай - президент, этот орган возглавляет)

- ВРУ (читай - президент, ведь там монобольшинство его партии)

- Правительство (читай президент, ведь он сформирован президентским монобильшинством)", - написала она.

"Это заведомо нерабочая конструкция, и приводит к тому, что доверия к конкурсному отбору все меньше. А соответственно и надежд, что этот орган станет единственным в эффективной борьбе с экономическими преступлениями, с аналитически-ориентированными, а не силовыми подходами к расследованию преступлений, и устранит существующее дублирование и множественность этой самой борьбы. Ведь у семи нянек, как известно, дитя без глаза", - резюмировала Острикова.