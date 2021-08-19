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Эффективность вакцины от коронавируса Pfizer снижается быстрее, чем AstraZeneca, - исследование

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Эффективность вакцины от коронавируса Pfizer снижается быстрее, чем AstraZeneca, - исследование
Исследователи Оксфородского университета пришли к выводу, что эффективность вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech снижается быстрее, чем вакцины AstraZeneca.

Об этом пишет The Guardian, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Две дозы вакцины Pfizer имеют более высокую начальную эффективность против новых штаммов коронавируса, но она снижается быстрее в сравнении с двумя дозами AstraZeneca", - заявили исследователи из Оксфордского университета.

Исследователи отметили, что примерно через четыре-пять месяцев после полной вакцинации любой из вакцин предлагаемая защита является относительно одинаковой.

"Даже при таком незначительном снижении защиты от всех инфекций и инфекций с высокой вирусной нагрузкой важно отметить, что общая эффективность все еще очень высока, поскольку мы начинали с такого высокого уровня защиты", - сообщил доктор Поуелс.

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Кроме того, ученые установили, что те, кто заразился COVID-19 после прохождения полного курса вакцинации, имеют такую же вирусную нагрузку, как и те, кто не вакцинирован. По данным специалистов, это говорит о том, что штамм "Дельта" более опасен, чем штамм "Альфа".

Топ комментарии

  • cimbitep
    это все бла-бла-бла, лучше поясните, кто понимает вот эту фразу в конце: "Кроме того, ученые установили, что те, кто заразился COVID-19 после прохождения полного курса вакцинации, имеют такую же вирусную нагрузку, как и те, кто не вакцинирован."
    чтобы это все значило?
  • максим шевчук f8c29dee
    Значит с тем же успехом могли бы колоть обычной водой, зарабатывая сотни миллиардов.
  • 5 копійок
    Хто щепився Кайзером, виригуйте назад і біжіть по АстраЗенеку. Эффективность вакцины от коронавируса Pfizer снижается быстрее, чем AstraZeneca, - исследование - Цензор.НЕТ 9445
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