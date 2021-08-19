51% граждан выступают за возобновление смертной казни в Украине, – опрос группы "Рейтинг"

51% опрошенных граждан Украины поддерживают идею восстановления смертной казни в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные социологического опроса "Поколение независимости: ценности и мотивации", проведенного Соцгруппой "Рейтинг".

Отмечается, что 45% - против этого, а 4% - не смогли ответить Больше всего такую идею поддерживают пожилые люди, более бедные, с низким уровнем образования, мужчины, а также те, кто испытывает негативные эмоции к себе (стыд, гнев, печаль, равнодушие и страх).

Аудитория: население Украины в возрасте от 16 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 20 000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: по Украине - не более 1,0%, по области - не более 4%. Сроки проведения: 20 июля - 9 августа 2021.

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Напомним, смертная казнь Украине перешла в наследство от СССР вместе с его Уголовным кодексом 1961 года. Получивших такой приговор расстреливали. Мораторий на исполнение смертных приговоров вступил в силу в 1995 году. Принят он был без надлежащей процедуры, поэтому уже через несколько месяцев казни возобновились. 29 декабря 1999 года Конституционный Суд принял окончательное решение, касающееся отмены смертных приговоров. А в феврале 2000 года Верховная Рада большинством голосов внесла соответствующие изменения в Уголовный кодекс.