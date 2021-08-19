Зеленский о втором президентском сроке: Хочу некоторые вещи закончить

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ряду изданий прокомментировал возможность того, будет ли он во второй раз баллотироваться на пост президента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

На вопрос о том, готовится ли он ко второму сроку, Зеленский ответил, что об этом говорить еще рано.

"Очень рано об этом говорить. Даже не интересно. Я не сделал то, что хочу просто. Я сам для себя должен какие-то вещи, договариваться еще с собой, с внутренним миром", — сказал президент Украины.

На уточняющий вопрос, рассматривает ли он возможность второго срока, он ответил, что хочет "некоторые вещи закончить".

"Я не просто рассматриваю такую возможность, честно говоря, я хочу некоторые вещи закончить. И если я почувствую, что я не могу, даже просто мне неинтересно — это не моя амбиция", — отметил Зеленский.

Во время президентской кампании Зеленский уверял, что идет только на один срок.

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