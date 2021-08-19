Президент Афганистана Гани заявил, что "его заставили покинуть Кабул": Я уехал в одной рубашке, тюрбане и туфлях. Взял только несколько книг

Президент Афганистана Ашраф Гани, который сбежал после захвата страны талибами, записал видеообращение. Он пообещал вернуться в страну.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой н УНИАН, соответствующее видео политик опубликовал в Facebook.

По его словам, он не крал деньги из казны.

"Меня обвиняют в том, что я забрал с собой деньги. Но это все ложь. Я уехал из страны в одной рубашке, тюрбане и туфлях. Смог взять только несколько книг в одной сумке", - рассказал Гани.

При этом он указал, что уехал из Афганистана не по собственной воле, а его "заставили покинуть Кабул". Гани отметил, что "не хотел стать причиной кровопролития в столице". Также он сообщил, что находился во дворце, когда боевики "Талибана" зашли в Кабул.

Гани пообещал, что в ближайшее время вернется в страну и будет прилагать усилия "для достижения справедливости для афганцев". Президент Афганистана подчеркнул, что афганский народ желает мира.

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Как сообщалось 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.

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СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил эту информацию.

16 августа воздушное пространство над Кабулом закрылось для пролета любых гражданских самолетов, летать там может только военная авиация.

Как сообщалось, накануне украинский самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана. Между тем, по информации МИД, до 50 граждан Украины продолжают оставаться в Афганистане.