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Зеленский о "Северном потоке": Плохое кино, вторая часть. Знаем, чем закончится

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Зеленский о "Северном потоке": Плохое кино, вторая часть. Знаем, чем закончится
Украина не соглашается на формат согласованной позиции относительно "Северного потока-2" между Германией и США.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью ряду изданий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ".

По словам Зеленского, данную тему он  обсудит с президентом Америки Джо Байденом.

"(Позиция. - Ред.) этих стран нас не удовлетворяет. Один из принципиальных вопросов, о котором мы должны говорить в части о сфере безопасности нашего разговора с президентом Байденом во время встречи, - будет касаться "Северного потока-2". Люди должны понимать: вопрос достроить — это один вопрос, а потом надо еще имплементировать. Надо, чтобы оно было еще и застраховано, там много-много вещей. Украина будет делать все… Здесь поставим многоточие, а там уже каждый поймет, как захочет", - отметил Зеленский.

При этом он сравнил газопровод со "второй частью плохого кино".

"Это знаете, как плохое кино, Nord Stream-2, вторая часть. Ты знаешь, в принципе, чем закончится. Европейцы, в принципе, понимают и сейчас видят, какой дефицит искусственно - Россия может себе позволить - создали с ценой на газ. Поэтому мы знаем конец этого фильма, но все равно идем, смотрим это кино и верим, что оно как-то по-другому закончится", - заявил президент.

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Он отметил, что запуск "Северного потока-2" — это риск не только для Украины, но и для Европы.

"Это потерянные Украиной минимум два миллиарда в год...] Мы считаем, что это формат оружия", - добавил Зеленский.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    При этом он сравнил газопровод со "второй частью плохого кино".

    По зеленскому можно целый учебник по психиатрии навалять и пару диссертаций состряпать Зеленский о "Северном потоке": Плохое кино, вторая часть. Знаем, чем закончится - Цензор.НЕТ 4138
  • Amber
    Зеленський , нагороджувати Ангелу Меркель будеш за , успішно завершений " Потік- 2 ?
    А путлеру медальку приготував ?😀
  • Підлога Маккартні
    Пусть вторгаются. Закроем вопрос с кацапами раз и на всегда. Если наши Европейские партнеры нас предадут и отдадут на растерзание кацапам, то можно взорвать все атомные станции. Зеленский о "Северном потоке": Плохое кино, вторая часть. Знаем, чем закончится - Цензор.НЕТ 2902 В жопу планету и в жопу человечество в таком случае. И это я не псих, я за справедливость Зеленский о "Северном потоке": Плохое кино, вторая часть. Знаем, чем закончится - Цензор.НЕТ 8875
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