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Байден о ситуации в Афганистане: Существуют гораздо более серьезные угрозы для США

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Байден о ситуации в Афганистане: Существуют гораздо более серьезные угрозы для США
Террористические угрозы из Сирии или Восточной Африки являются более серьезными для США, чем из Афганистана.

Об этом заявил в интервью телеканалу ABC американский президент Джо Байден, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Существует гораздо более серьезная угроза для США из Сирии. Существует гораздо более серьезная угроза для США из Восточной Африки. Существуют гораздо более серьезные угрозы, исходящие из разных мест, чем из гор Афганистана", - сказал он.

"У нас нет (достаточно. - Ред.) военных в Сирии, чтобы гарантировать - мы защищены", - продолжил американский президент.

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  • Підлога Маккартні
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  • Michael Oehlenschlaeger
    Главная угроза - кремль, все остальные угрозы - суть производные от главной!
  • Панас Стець
    совіцька окупація сама себе знеславила й принизила. за американцями біжать міліони... за совітами не біг ні один афганець... Рішення Америки осуждати ми не маємо права. їм видніше, що робити... совіти за 10 років убили до 2 000 000 мирних афганців, американці за 20 років не вбили нікого(випадкові смерті, нападники й терористи не в рахунок) - ось різниця двох систем.
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