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Зеленский о Путине: Он слишком эмоциональный, когда дело касается Украины

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Зеленский о Путине: Он слишком эмоциональный, когда дело касается Украины
Украинский президент Владимир Зеленский считает своего российского коллегу Владимира Путина иррациональным.

Об этом Зеленский заявил в интервью НВ, Washington Post, Liberation, Новой Газете и Funke Media, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Washington Post.

Подчеркивается, что в ходе разговора Зеленский охарактеризовал Путина как иррационального человека и "эмоционального, иногда даже очень эмоционального".

"Он слишком эмоциональный, когда дело касается Украины", - отметил глава государства.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Путин не слишком эмоциональный, он просто *****, а ты зеля вжопузаглядатель...
  • саша паламарчук
    Випий газіровки, охолонь Зеленский о Путине: Он слишком эмоциональный, когда дело касается Украины - Цензор.НЕТ 4992

    Зеленский о Путине: Он слишком эмоциональный, когда дело касается Украины - Цензор.НЕТ 5779
  • Валерия Ларченко b661826f
    Да заткнет наркомана кто нибудь сегодня...
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