Зеленский о Путине: Он слишком эмоциональный, когда дело касается Украины
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Украинский президент Владимир Зеленский считает своего российского коллегу Владимира Путина иррациональным.
Об этом Зеленский заявил в интервью НВ, Washington Post, Liberation, Новой Газете и Funke Media, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Washington Post.
Подчеркивается, что в ходе разговора Зеленский охарактеризовал Путина как иррационального человека и "эмоционального, иногда даже очень эмоционального".
"Он слишком эмоциональный, когда дело касается Украины", - отметил глава государства.