КГГА не давала разрешений на установку сцены на площади Конституции, - Мондриевский

Киевская городская государственная администрация не предоставляла никаких разрешений на установку сцены на площади Конституции.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Правила проведения мероприятий разрабатывались максимально простые и универсальные и для всех они едины, поэтому требование одно - отвечать действующим правилам. Предоставлять разрешения на установку любых конструкций в не предусмотренных для этого местах в Киеве - невозможно. В то же время определенные структуры пытаются, вопреки нормам и здравому смыслу, проводить мероприятия "по своему усмотрению", чем вызывают понятное возмущение у киевлян. Я призываю прекратить спекуляции на теме празднования Дня Независимости и во избежание дальнейших конфликтов с горожанами и городскими службами оперативно обращаться к столичным структурам относительно координации планов и действий", - призвал Мондриевский.

По его словам, все столичные структурные подразделения, привлеченные к подготовке празднования 30-летия Независимости Украины, выполняют свою работу вовремя и качественно. В то же время проведение любых мероприятий с нарушением правил или на территории, которая не предусмотрена для празднования, - недопустимо.

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В КГГА напомнили, что за последние две недели конфликт со сценой - это уже третье событие, которое получило огласку, и каждый раз выяснялось, что в городские службы организаторы даже не обращались.

Ранее заместитель председателя КГГА Владимир Прокопив написал в Фейсбуке, что в Мариинском парке в Киеве на месте разрушенного памятника участникам октябрьского вооруженного восстания 1917 года стали монтировать сцену.