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Украина получит противовирусные лекарства прямого действия на COVID-19: их назначают пациентам на амбулаторном лечении, - Минздрав

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Украина получит противовирусные лекарства прямого действия на COVID-19: их назначают пациентам на амбулаторном лечении, - Минздрав
Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) закупило 2,784 тыс. флаконов препарата "Тоцилизумаб" для лечения тяжелобольных с COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, партию препарата поставили на национальный склад. Вкоре он будет распределен по регионам.

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Помимо этого, сообщает Минздрав, продолжается закупка 18,4 тыс. упаковок препарата "Ремдесивир".

Есть также договоренности о поставках инновационного противовирусного препарата прямого действия, который назначают пациентам, находящимся на амбулаторном лечении, во избежание осложнений и госпитализаций. Сейчас препарат находится на третьей (последней) стадии клинических исследований. Минздрав предварительно договорился о квоте на поставку препарата для лечения 300 тыс. пациентов.

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Топ комментарии

  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Ковида ли. Вот еще большой вопрос. Я лично думаю, что банальное ОРВИ.
  • Підлога Маккартні
    Я по айстиви смотрю по утру ранок в великому мисти, так вот там по жосткому нагнетают ковидную истерию: "что счас если чнул или перднул, то уже нада бежать к врачу, а если температура так вообще пиши заповит" Україна отримає противірусні ліки прямої дії на COVID-19: їх призначають пацієнтам на амбулаторному лікуванні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1342
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Та ну его. Задолбала уже эта ситуация вконец.
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