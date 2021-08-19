ЦПК призывает Зеленского не проводить конкурс по отбору судей КС: Вакансии юридически отсутствуют. Это углубит кризис

Указ главы государства Владимира Зеленского об отборе кандидатур на должности судей Конституционного суда не решает конституционный кризис в стране, а только усугубит его.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

"Вместо того, чтобы решить конституционный кризис, президент Зеленский решил его углубить. Именно так можно оценивать решение об отборе кандидатур на должности судей Конституционного суда, которые сейчас не являются вакантными. Вы знаете, что мы думаем о судьях Тупицком и Касминине. И где им место. Но полномочия Тупицкого и Касминина заканчиваются в мае и сентябре следующего года. Почему не подождать, а уже потом заполнить освободившиеся кресла новыми судьями? Причем на основании новой конкурсной процедуры, как это советовала Венецианская комиссия", - подчеркивают в ЦПК.

Поэтому ЦПК призывает президента:

🔘 не проводить конкурс и не назначать судей КСУ на вакансии, которые юридически отсутствуют.

🔘 поддержать законопроект №4533 об очистке Конституционного Суда с поправками депутата Ярослава Юрчишина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал указ о конкурсе для отбора кандидатур на должность судьи КСУ по президентской квоте

Напомним, 27 марта 2021 года Глава государства подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

14 июля стало известно, что Верховный Суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ.