Въезд в Россию хотят запретить "русофобам" и "нацистским последышам"

"Единая Россия" подготовила поправки к закону "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ", запрещающие "русофобам" въезд в страну.

Об этом сообщил в Telegram депутат Госдумы Александр Хинштейн, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, такое решение принято в связи с "последними возмутительными случаями проявления откровенной русофобии на постсоветском пространстве".

"Позиция "Единой России" предельно проста: для русофобов и нацистских последышей – двери в страну должны быть плотно закрыты", – заявил он.

Смотрите: Российские пенсионерки требуют запретить продажи Louis Vuitton. ВИДЕО

МВД РФ, как утверждает депутат, полностью поддерживает эту инициативу.

Въезд предлагается запретить иностранцам и лицам без гражданства, которые:

возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку;

оскорбляют память защитников Отечества, унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, оскверняют символы воинской славы России, уничтожают (повреждают) воинские захоронения;

распространяют заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Великой Отечественной войны, о ветеранах ВОВ, демонстрируют, изготавливают нацистскую или экстремистскую атрибутику;

отрицают факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, и одобряют преступления нацистов.

Также смотрите: На встречу с Путиным в Башкирии привезли подсадных "рабочих". ФОТО