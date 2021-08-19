Минздрав приказал местным властям усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер: мы видим рост заболеваемости, - Ляшко

Во всех регионах Украины усилят контроль за соблюдением противоэпидемических мер для сдерживания распространения COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения в четверг, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее письмо Минздрав направил председателям областных и Киевской городской государственных администраций, руководителям областных структурных подразделений по вопросам здравоохранения, Национальной полиции, Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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"Сейчас ситуация с коронавирусной болезнью в Украине контролируется, но мы видим тенденцию к росту и должны понимать, что не время расслабляться. Победить эпидемию можно, только прилагая совместные усилия", - прокомментировал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Ведомство отметило, что граждане должны соблюдать противоэпидемические ограничения, в частности носить маски, соблюдать физическую дистанцию, требования по количеству пассажиров в общественном транспорте, а лица, которые подлежат режиму самоизоляции, должны соблюдать и эту меру.