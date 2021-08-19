Новости • Коронавирус и карантин

Минздрав приказал местным властям усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер: мы видим рост заболеваемости, - Ляшко

1 30613
Минздрав приказал местным властям усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер: мы видим рост заболеваемости, - Ляшко
Во всех регионах Украины усилят контроль за соблюдением противоэпидемических мер для сдерживания распространения COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения в четверг, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее письмо Минздрав направил председателям областных и Киевской городской государственных администраций, руководителям областных структурных подразделений по вопросам здравоохранения, Национальной полиции, Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина получит противовирусные лекарства прямого действия на COVID-19: их назначают пациентам на амбулаторном лечении, - Минздрав

"Сейчас ситуация с коронавирусной болезнью в Украине контролируется, но мы видим тенденцию к росту и должны понимать, что не время расслабляться. Победить эпидемию можно, только прилагая совместные усилия", - прокомментировал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Ведомство отметило, что граждане должны соблюдать противоэпидемические ограничения, в частности носить маски, соблюдать физическую дистанцию, требования по количеству пассажиров в общественном транспорте, а лица, которые подлежат режиму самоизоляции, должны соблюдать и эту меру.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Я знаю что вы там видите Минздрав приказал местным властям усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер: мы видим рост заболеваемости, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2932
    Минздрав приказал местным властям усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер: мы видим рост заболеваемости, - Ляшко - Цензор.НЕТ 704
  • а ес c5e83b5a
    Так все контрольные функции не у местного самоуправления, а у исполнительной власти.. Там и полиция и держспоживслужба и держпраци. Ребята не перекладывайте свои обязанности на других. Кстати и штрафы тоже идут не в местные бюджеты , в Державный.
  • Михаил 9b8cd9a5
    Минздрав ПНХ ! Вы не знали что после курортного сезона будет рост заболеваемости?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости