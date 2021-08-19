Талибы провозгласили Исламский эмират Афганистан

Захватившие власть в Афганистане члены радикального движения "Талибан" провозгласили образование Исламского эмирата Афганистан.

Об этом заявил представитель представитель "Талибана" Забихулла Муджахид, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Это заявление сделано в 102-ю годовщину независимости Афганистана от Британской империи.

Муджахид отметил, что "Талибан" хочет "хороших дипломатических и торговых отношений со всеми странами".

Движение использовало название "Исламский эмират Афганистан" во время своего предыдущего правления в период с 1996 по 2001 год.

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