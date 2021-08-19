НАТО и ЕС координируют действия для эвакуации из Афганистана, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о тесном взаимодействии Североатлантического альянса с Европейским союзом по вопросу об эвакуации людей из Афганистана, где к власти пришла радикальная группировка "Талибан" .

"Беседовал с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем о ситуации в Афганистане. НАТО продолжает тесно сотрудничать с ЕС и остальным международным сообществом для координации и облегчения эвакуации", - отметил Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Ранее он объявил о созыве "внеочередного виртуального совещания министров иностранных дел НАТО" 20 августа с целью "продолжить нашу тесную координацию и обсудить наш общий подход к Афганистану".

В минувший вторник генсек НАТО заявил, что альянс "будет продолжать работать для того, чтобы стабилизировать обстановку в Афганистане, ввиду многих причин, в том числе, чтобы предотвратить потоки беженцев в Европу".

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